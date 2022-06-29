Rusya’nın AVM’yi vurduğu saldırıda onlarca kişi kayıp

Rusya'nın önceki gün Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlediği ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı sonrasında onlarca kişinin akıbeti tespit edilemedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın önceki gün Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlediği füze saldırısı sonrasında onlarca kişinin hâlâ kayıp olduğu açıklandı.

En az 18 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olarak Ukrayna, sivillerin özellikle hedef alındığını belirtirken Rusya ise saldırıda hedefin bir askeri depo olduğunu savunuyor.

Ukraynalı yetkililer, saldırı sonucu hâlâ 36 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Birleşmiş Milletler’e seslenerek Rusya’yı Güvenlik Konseyi’nden atma çağrısı yaptı.

AVM'ye düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi ise yaralanmıştı. Zelenskiy, saldırı sırasında AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürmüş ve “Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı” demişti.

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