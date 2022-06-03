Rusya’nın en zengin ikinci adam lüks yatını Türkiye’ye kaçırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa uzaktan müdahale eden AB ve ABD, çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almıştı. Bu isimlerden biri olan ve "Rusya'nın en zengin ikinci adamı" olarak bilinen Leonic Mikhelson'un 150 milyon dolarlık yatının Türkiye'ye seyrettiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın en zengin ikinci insanı olarak bilinen Rus oligark Leonid Mikhelson’ın 2 haftadır kayıp olan 150 milyon dolar değerindeki lüks yatı Türkiye’de ortaya çıktı…

İki hafta boyunca konum bilgilerini güncellemeyen ve en son Bahamalar’dan Barcelona’ya gittiği bilinen Mikhelson’un üzerinde özel helikopteri bulunan lüks yatı Pacific, Türkiye’ye ulaştı.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırım uygulamasından sonra Rus oligarklar teknelerini ve servetlerini yaptırımdan kurtarmaya çalışmıştı. Yaklaşık bir ay boyunca 7 bin deniz mili yolculuk yaptıktan sonra Pacific isimli lüks teknenin Marmaris’e geldiği belirtildi.

Uluslararası denizcilik yasalarına göre otomatik konum sistemini kapatarak gizli bir şekilde okyanusu ve açık denizi geçen 85 metre uzunluğundaki lüks yat böylelikle yaptırımı delmeyi başardı.

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra ABD, İtalya ve diğer Avrupa hükümetleri onlarca lüks yata el koymuş ve yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki aracı alıkoymuştu.

Milyarderler Alexander Abramov, Roman Abramoviç ve Oleg Deripaska’nın milyonlarca dolarlık yatları da son dönemde Türkiye karasularına girmişti.

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