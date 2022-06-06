Rusya’ya ait gemiler Ukrayna kıyılarından uzaklaştı

Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin Ukrayna ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar sonucunda Ukrayna kıyılarından 100 kilometreden fazla uzaklaştığı belirtildi.

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Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin Ukrayna ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar sonucunda Ukrayna kıyılarından 100 kilometreden fazla uzaklaştığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Rus donamasına ait gemiler Ukrayna kıyılarından uzaklaştığı bildirildi. Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin Ukrayna ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar sonucunda Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarından 100 kilometreden fazla uzaklaştığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz’in kuzeybatı bölgelerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek amacıyla Kırım Yarımadası ve Herson kentinin bulunduğu bölgeye füze sistemleri yerleştirdiği ifade edildi.

“300’DEN FAZLA SEYİR FÜZESİ FIRLATILDI”

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna topraklarına 300'den fazla seyir füzesi fırlattı

Karadeniz'den Ukrayna'ya yönelik füze saldırısı tehdidinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “İşgalin başlangıcından bu yana, düşman gemileri ve denizaltıları Ukrayna topraklarına 300’den fazla seyir füzesi fırlattı. Şu anda Kalibr tipi seyir füzeleriyle yapılan saldırıların yoğunluğu azalırken, düşman gemisavar füzelerle yer hedeflerini vurmaya başladı. Muhtemelen bu, Rusya’nın önemli miktarda modern füze silahı kullandığını ve eski tip füzeleri kullanmak zorunda kaldığını gösteriyor” denildi.

Yaklaşık 30 Rus gemisi ve denizaltısının Karadeniz'deki sivil nakliye gemilerine yönelik ablukayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde Rus Karadeniz Filosunu tam kontrolden yoksun bıraktık” denildi.

RUSYA’NIN AMİRAL GEMİSİ BATMIŞTI

Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü Rusya’nın Karadeniz Filosunun amiral gemisi olarak bilinen Moskova kruvazörü 14 Nisan’da battığı açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mühimmat patlamasının yaşandığı bildirilen Moskova kruvazörünün varış limanına çekildiği sırasında battığı aktarılmış, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi” denilmişti.

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