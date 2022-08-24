Rusya’ya yeni suikast şoku: Ukrayna’da Kremlin destekli valiye bombalı saldırı

Rusya, ünlü siyaset uzmanı Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina’nın suikast sonucu öldürülmesinin şokunu yaşarken, Ukrayna’da da Rusya tarafından atanan üst düzey bir yetkili aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın önde gelen siyaset uzmanı Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina'nın Moskova'da cumartesi günü aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldürülmesi Rusya'yı sarsarken, Ukrayna'daki Rusya destekli bir yetkili de aracındaki bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşı bugün 6 ayı geride bırakırken, Rus ordusunun ele geçirdiği Ukrayna'nın Mykhailivka kasabasında Moskova tarafından atanan Vali İvan Suşko suikasta kurban gitti. Son dönemde Avrupa'nın en büyük nükleer santraline yönelik saldırılarla gündemde olan Zaporijya kentine bağlı kasabada dün yaşanan saldırıda, Rusya yanlısı valinin aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ağır yaralandığı ve hastane yolunda öldüğü bildirildi.

Saldırı, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya destekli yöneticilere yönelik son saldırı oldu. Bu ayın başında da Herson'da Novaya Kakhovka kasabasının yöneticilerinden biri vurularak öldürülmüştü.

Öte yandan Ukrayna istihbaraının Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny’in bu hafta başında evinde ölü bulunduğu bildirilmişti.

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