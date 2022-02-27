Rusya’ya yeni yaptırım kararı! ‘Bazı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılıyor’

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yeni yaptırım kararını açıkladı. Leyen, "Belirli sayıda Rus bankasının SWIFT sisteminden kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz" dedi.

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Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya yaptırımlar genişliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımları açıkladı.

Leyen, Rusya’yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerden izole eden kapsamlı yaptırımların yürürlüğe konulmasına devam edileceğinin altını çizdi. Leyen, şunları söyledi:

* Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi’nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz.

“BANKALARIN SWIFT'TEN KALDIRILMASINI SAĞLAMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ”

* Avrupa Birliği ve ortakları, Putin’in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim, belirli sayıda Rus bankasının SWIFT’ten kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

* Bu, bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacak.

Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, “SWIFT, dünyanın en yaygın bankalar arası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya’nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir” diye konuştu.

“MERKEZ BANKASI’NIN VARLIKLARINI FELÇ EDECEĞİZ”

Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını Avrupa Birliği piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

Ayrıca, Leyen “Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir” bilgisini duyurdu.

SADECE İRAN ÇIKARILMIŞTI

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği), merkezi Brüksel'de bulunan ve dünya genelinde 200'ün üzerindeki ülkeden 11 binin üzerinde banka ve finansal kurumun kullandığı mesajlaşma sistemi.

Yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferinin yapılmasına imkan veren bu sistem kapsamında günde 42 milyon işlem yapılıyor.

Denetim komitesinde Belçika, ABD, Britanya, Avrupa, Japonya, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin merkez bankalarının bulunduğu SWIFT sisteminden daha önce sadece İran çıkarılmıştı.

ABD'nin istediği adım, 2012 yılında AB'nin de desteğiyle İran'a karşı ‘nükleer program' gerekçesiyle atıldı.

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