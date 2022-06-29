Salah Abdeslam’ın cezası belli oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te, 13 Kasım 2015'te, Bataclan konser salonu, 10 ve 11'inci bölgedeki cafe ve barlarla Stade de France'da eş zamanlı düzenlenen, 130 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı Paris terör saldırılarının duruşmasında sona gelindi. Davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

HAYATTA KALAN TEK SANIK

Abdeslam, 13 Kasım 2015 gecesi Paris’te intihar bombacıları ve toplu silahlı saldırılar düzenlemek için görevlendirilen 10 cihatçıdan biriydi. Abdeslam hayatta kalan tek kişi, diğerleri ya polis tarafından öldürülmüş veya olay yerinde intihar etmişti.

Paris’teki Bataclan konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara silahlı saldırganlar ve intihar bombacıları ile düzenlenen saldırıları IŞİD üstlenmişti. Saldırılar gerçekleştiren militanlar içinde hayatta kalan Belçika doğumlu Fas kökenli Fransız vatandaşı 31 yaşındaki Abdeslam, daha sonra Brüksel'de yakalanmıştı.

O GECE NE OLMUŞTU?

13 Kasım 2015 tarihinde, yerel saatle 21:16’da Paris’in birinci, onuncu ve on birinci bölgeleriyle birlikte Fransa Stadyumu’na silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmişti. Stade de France’da yapılan Fransa-Almanya maçı sırasında, saatler 21.04’ü gösterdiğinde, 3 dakika arayla iki ayrı patlama meydana geldi.

Saat 21.42’de ise siyah bir araba Eagles of Death Metal Grubu’nun konser verdiği Bataclan Konser Salonu’nun önüne geldi. Araçtan saat 21.47’de inen 3 saldırgan, konser salonuna girdi. Girmeden önce, Strazburg kentinden gelen saldırgan Fuad Muhammed-Aggad, Brüksel’deki bağlantısına telefondan, “olay yerindeyiz, başlıyoruz” mesajını attı. Sami Amimour ve İsmail Ömer Mustafei adlı iki saldırganla birlikte otomatik silahlarla içeridekileri rastgele taramaya başladı. Olay yerine 15 dakika sonra gelen iki polis, cesetler ve bağırışlar arasında saldırgana yaklaştığı anda 3 teröristten birisi üzerindeki bombayı patlattı. Diğer ikisi ise rehineleri öldürmekle tehdit etti.

Aşağıda bir grubu rehin alan Sami Amimour’u 2 polis vurdu, Amimour üzerindeki bombanın pimini çekti ve olay yerinde kendini patlattı. Diğer saldırganların “Elimizde rehineler var, ölmelerini istiyorsanız yaklaşın” uyarısı üzerine, 2 polis geri çekildi. Geriye kalan 2 saldırgan bir grup rehineyle, birinci kata saklandı. Saatler 22.20’yi gösterdiğinde, yalnızca 33 dakikada 90 kişi yaşamını yitirdi.

Özel eğitimli arama ve kurtarma ekibi (BRI) polisleri 22.43’te olay yerine geldi, hayatta kalmayı başaran bir grubu dışarı çıkardı. Saldırganlarla 23.16’da temasa geçildi ancak sonuç alınamayınca, 00.19 da operasyon başladı. İki saldırgandan birisi, Fuad Muhammed Agad, üzerindeki bombayı patlatarak diğer saldırganla birlikte salonda intihar etti.

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