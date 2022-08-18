Salman Rüşdi’yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’yi New York’ta katıldığı bir etkinlik sırasında bıçaklayan Hadi Matar, çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddetti.

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Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğramış ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlanmıştı. Rüşdi’yi bıçaklayan 24 yaşındaki Hadi Matar New York’taki Chautauqua County’de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddetti.

Yargıç, Matar’ın kefaletsiz şekilde tutuklu kalmasını talep etti. Savcı, Matar’ın Rüşdi’ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. Ayrıca etkinlikte bir diğer konuşmacı Ralph Henry Reese’i de yaralayan Matar’ın bu suçtan da 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu solunum cihazına bağlanmış, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü ve bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklanmıştı.

Saldırganın, İran Devrim Muhafızları Ordusu sempatizanı olduğu düşünülüyor

Matar'ın sosyal medya hesapları üzerinde yapılan ilk incelemede, Şii aşırılıkçılığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) sempati duyduğu tespit edildi fakat kesin bir bağlantı henüz bulunmadı.

BIDEN SALDIRIYI KINAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden Rüşdi'ye yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, Rüşdi'nin çalışmalarına değinerek ondan övgüyle bahsetmiş, “Bunlar, herhangi bir özgür ve açık toplumun yapı taşlarıdır” demişti.

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