Şam yönetimine yakın gazeteler Türkiye’nin hamlelerini yorumladı

Son dönemde Türkiye ile Suriye arasında normalleşme hamleleri dikkat çekerken, Suriye medyasından bu adımlarla ilgili dikkat çekici yorumlar geldi. Şam yönetimine yakın medya kuruluşları, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının inandırıcı olmadığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Kaosun ve şiddetin on yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor… Son dönemde Ankara, Suriye ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik bazı açıklamalar yaparken, Suriye’den ise beklenmedik tepkiler geldiği ortaya çıktı.

Suriye merkezli sivil toplum kuruluşu Enab Baladi, Suriye’de yayın yapan hem Şam yönetimine yakın hem de bağımsız medya kuruluşlarının Türkiye’nin normalleşme yönündeki açıklamalarını ciddiye almadığını yazdı. Enba Baladi, gazetelerin manşetlerini ve yayınlanan haberleri derleyerek Suriye medyasının ve dolaylı olarak da Şam yönetiminin bu duruma yaklaşımını gözler önüne serdi.

ŞAM BASINI: TÜRKİYE’NİN AÇIKLAMALARI ÇELİŞKİLİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakınlığıyla bilinen al-Watan gazetesi, “Erdoğan muhalefeti engellemek için Şam ile ilişkilerini geliştirmek istiyor, Ankara’nın sözleri ortada ve söz var fakat hareket yok” yorumuna yer verdi. Gazetede yer alan haberde Türkiye’nin yaptığı açıklamalarla, hamleleri arasında çelişki olduğu da öne sürüldü.

21 Ağustos’ta yayınlanan bir diğer haberde ise Suriye devletine bağlı gazete al-Thawra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerini “pragmatist” olarak yorumlarken, “Bu açıklamalar, Tahran’daki zirveden sonra ortamı yumuşatmak için geldi” ifadesine yer verdi. Gazete, Erdoğan’ın açıklamalarının 19 Ağustos’ta Ukrayna’dan dönerken Türkiye’nin amacının Esad’ı yenmek olmadığını söylediğine dikkat çekti.

“SEBEBİ İRAN VE RUSYA”

Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen Tishreen gazetesi ise, Türkiye’nin normalleşme yönündeki açıklamalarını gelecek yıl yapılması beklenen seçimlere bağladı. Türkiye’de muhalefetin Suriye yönetimi ile daha iyi bir ilişki kurmak istediğine dikkat çekilirken, Türkiye’deki ekonomik krizin de bir faktör olduğu belirtildi. Tishreen gazetesi, “Türkiye’nin açıklamalarının dışsal sebebi ise İran ve Rusya’nın Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri saldırıya karşı durmasıdır” yorumuna yer verdi.

al-Watan gazetesi, Türkiye’nin açıklamalarının Türkiye’deki muhalefetin bağını koparmak olduğunu söylerken, seçimden sonra Suriyeli mültecileri geri göndermek için bir çözüm olduğuna da dikkat çekti.

İKİ ÜLKE ARASINDA NORMALLEŞME NASIL İLERLİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye'yle diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

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