Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin toplu etkinlerinde gözler Çin liderini aradı

Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Çin lideri Şi Cinping’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmaması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Özbekistan'ın Semerkant kenti, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılan ülkelerin devlet başkanlarını ağırlıyor.

Zirvede dün gerçekleşen görüşmeler dünyada da yakından takip edilirken dün akşam yemeğinde gözler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i aradı. Pandeminin patlak vermesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Özbekistan'a gelen Şi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin dahil birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan ve Putin ile İran lideri İbrahim Reisi ve Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko dahil konuk liderlere şehri gezdirirken Çin liderinin orada olmaması dikkat çekti. Şi, diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmadı.

Ev sahibi ülke Özbekistan'dan bir yetkili, Şi'nin ve beraberindeki heyetin Covid-19 kuralları nedeniyle toplu etkinliklere katılmadığını aktardı.

Çin, pandeminin başından bu yana “Sıfır Covid” politikası nedeniyle çok katı önlemleri uygulamaya devam ediyor.

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