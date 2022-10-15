Sansür yasasına BM’den sert tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hurtado, tepkilere rağmen TBMM’de kabul edilen sansür yasasının ifade özgürlüğüne büyük zarar vereceğini belirterek yasanın keyfi uygulama ve ihlallere yol açacağını vurguladı.

Sozcu.com.tr

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AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM'de kabul edilen ve “sansür yasası” olarak nitelendirilen sosyal medya yasasına Birleşmiş Milletler'den (BM) sert tepki geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, söz konusu yasanın Türkiye'de ifade özgürlüğüne büyük zarar vereceğini belirtti. Hurtado, dün yaptığı açıklamada, “Türkiye'de parlamentonun bu yasayı kabul etmesinden büyük endişe duyuyoruz” dedi.

Yasa uyarınca “yanlış bilgi yayanlara hapis cezası verilmesinin” öngörülmesine değinen Hurtado, “Uluslararası insan hakları hukukuna göre ifade özgürlüğü sadece ‘doğru' bilgiyle sınırlı değildir, her tülü bilgi ve görüşü içerir. İfade özgürlüğünün sınırlanması sadece meşru ve gerekli hallede uygulanır” diye konuştu.

Türkiye'deki yasanın keyfi uygulama ve ihlallere yol açacağını kaydeden BM sözcüsü, bunun Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde halkın bilgi edinme hakkı maddesine aykırı olduğunu ifade etti. Türkiye'de halihazırda ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu vurgulayan Hurtado, “Son değişiklikler gazeteciler ve insak hakları savunucuları dahil çeşitli kesimler üzerinde daha fazla baskıya alan açma riski taşıyor ve otosansürü teşvik ediyor” ifadelerini kullandı. Hurtado, son yasanın Türkiye'de sivil toplum ve medyaya danışılmadan kabul edilmesini de eleştirerek Türkiye'ye uluslararası hukuka uygun şekilde ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını sağlama çağrısı yaptı.

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