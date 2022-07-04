SAS havayolları ile pilotlar anlaşamadı! ‘Grev yıkıcı olur’

İskandinav havayolları SAS SAS.ST ile pilotlar arasında bugün sonlanan ücret görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması, yaz tatili dönemi başlarken, şirketin geleceğini de riske atan bir grevi tetikledi.

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Sendikalara göre Danimarka, İsveç ve Norveç’te yaklaşık bin pilotun greve katılacağı tahmin edilirken, Sydbank analisti Jacob Pedersen yaptığı hesaplamaya göre, grevin SAS’a günlük maliyetinin 11.2-12.6 milyon dolara mâl olabileceğini söyledi. Şirket hisseleri ise saat 15.28’de yüzde 5 düşüşü gördü.

UÇUŞLARIN YARISININ İPTALİNE NEDEN OLACAK

Grevin, tarifeli SAS uçuşlarının yaklaşık yüzde 50’sinin iptaline neden olacağı ve günlük yaklaşık 30 bin yolcuyu etkileyeceği tahmin ediliyor.

“ÇOK KÖTÜ BİR HABER”

Reuters’ta yer alan habere göre, SAS CEO’su Anko van der Werff, “Bu çok kötü bir haber” derken şirket açıklamasında da “Bu noktada bir grev SAS için yıkıcı olur ve hem şirketin geleceğini hem de binlerce çalışanın işini tehlikeye atar” dedi.

Zarardaki SAS aynı zamanda, büyük maliyet kesintilerine giderek ve yeni nakit gelir kanalları oluşturarak bir yeniden yapılandırma sürecinde.

Geçen ay yaklaşık 58 bin yolcu taşıyan havayolunun SAS Pilot Grubu başkanı Martin Lindgren, “Bu, SAS’ın suçu. Sonunda SAS’ın bir uzlaşma istemediğini anladık. SAS grev istiyor” diye konuştu.

LUFTHANSA’DAN DA KISMİ UÇUŞ İPTALİ

Öte yandan Lufthansa’nın Belçika birimi LHAG.DE de iş yükünü hafifletmek ve olası bir grevden kaçınmak için, yaz sezonundaki tarifeli uçuşlarının %6’sını iptal edeceğini duyurdu.

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