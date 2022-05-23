Şaşırtıcı iddia: Putin ameliyat olabilmek için “deepfake” teknolojisi mi kullandı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olduğuna dair iddialara bir yenisi eklendi. Buna göre Putin, "deepfake" isimli teknolojiyi kullandı ve ameliyattan sonraki nekahet sürecini rahatlıkla ekranlardan uzak geçirebildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağlığı hakkında sık sık içeriden bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir Rus Telegram kanalı, liderin geçen haftaki tüm medya görüntülerinin ya önceden kaydedildiğini ya da sahte olduğunu iddia etti.

Mirror’da yer alan iddiaya göre, Putin, geçen hafta Kremlin’de hala çalışıyormuş gibi görünmek için “deepfake” teknolojisini kullandı ve böylece kansere karşı “başarılı” bir ameliyat geçirebildi.

“Deepfake” teknolojisinde bir videodaki kişinin yüzü, başka bir kişinin yüzüyle değiştirilebiliyor.

Bu iddia, muhalif Telegram kanalı General SVR’ye göre, sağlık görevlilerinin operasyonun gerekli olduğu konusunda ısrar etmelerinin ardından geldi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Kanalın iddiasına göre, Putin’in geçen salı basına yaptığı konuşmalar önceden kaydedildi ve siyasetçi masasındaymış gibi görünmesi için “eski” görüntülerin kullanılarak ameliyat süreci kotarıldı.

Eski bir FSB şefi ve şu anda Putin’in güvenlik konseyinde yer alan Nikolai Patrushev’in, Kremlin’in dizginlerini elinde tutarak kontrolü altına aldığı söyleniyor.

Kremlin, iddia edilen ameliyat hakkında yorum yapmadı, ancak rutin olarak Putin’in sağlığının sağlam olduğu konusunda ısrar ediyor, tıbbi sorunları reddediyor ve General SVR iddialarını da doğrulamıyor.

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