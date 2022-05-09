Savaş karşıtları, Zafer Günü’nde Rus televizyonlarını hackledi

Ukrayna’daki savaşın 75. gününde Rusya, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı zaferin yıldönümünü kutlarken, savaş karşıtı hackerlar da Zafer Günü eylemi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da savaş karşıtı hackerlar, Zafer Günü’nde ülkedeki akıllı televizyonlara siber saldırı düzenledi.

Ülkede televizyonlar 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferin yıldönümü kutlamalarını canlı yayınlarken, akıllı televizyonlardan töreni takip eden Ruslar savaş karşıtı mesajlarla karşılaştı.

Channel One, Rossiya-1 ve NTV-Plus gibi büyük Rus kanallarının program listesinde savaş karşıtı sloganlar dikkat çekti. Akıllı televizyonlarda kanalların program listesindeki tüm programların ismi “Binlerce Ukraynalının kanı ellerinizde. Televizyonlar ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır” mesajıyla değiştirildi.

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