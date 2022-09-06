‘Savaş nedeniyle 6 milyondan fazla insan artık Ukrayna’da yaşamıyor’

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cabbarova, Rusya ile savaş nedeniyle Ukrayna'nın çok zor durumda olduğunu ifade ederek, "Ukrayna çok zor bir durumda. 6 milyondan fazla insan artık Ukrayna'da yaşamıyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destek için de teşekkür ederim. Umarım Ukrayna başarılı olacak" dedi.

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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cabbarova, Eskişehir’de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u makamında ziyaret etti. Eskişehir’de, Odunpazarı’nda olmaktan büyük bir şeref duyduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cabbarova, Rusya savaşı nedeniyle ülkelerinin zor durumda olduğunu söyledi.

Savaş nedeniyle 6 milyondan fazla insanın artık Ukrayna’da yaşamadığını ifade eden Cabbarova, şunları söyledi:

* “Maalesef onların içinde Kırım Tatarları da bulunuyor. Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği destek için de teşekkür ederim. Umarım Ukrayna başarılı olacak. Desteksiz başarılı olamayız. Türkiye de bize destek veren ülkelerden biri. Türkiye ara buluculuk çabası veriyor. Bu çabayı anlıyor ve takdir ediyoruz.

* Ayrıca Ukrayna’dan Eskişehir’e gelenlere verdiği destek için Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür ederiz. Savaşta yaşanan acıların iyileşmesi için insanların tedavi olması gerekiyor. Onların bir arada olması süper bir tedavi, sağ olun.” DHA