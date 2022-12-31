Seçimi kaybeden Brezilya lideri, görev süresi dolmadan ABD’ye gitti

Brezilya’da seçimi solcu rakibi Luiz Inácio Lula da Silva'ya kaybeden aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görev süresinin dolmasına iki gün kala Hava Kuvvetleri uçağıyla ABD'ye gitti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya'da seçimi solcu rakibi Luiz Inácio Lula da Silva’ya kaybeden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görev süresinin dolmasına iki gün kala ABD’ye gitti.

Bolsonaro'nun dün danışmanları ve eşiyle bir Hava Kuvvetleri uçağıyla Florida'ya gittiği bildirildi. Bolsonaro, gazetecilere “Uçuşum var, yakında döneceğim” dedi.

Aşırı sağcı lider, bu kararla Lula’nın pazar günü yemin ederek yeniden Devlet Başkanı olacağı törene katılmaktan kaçınmış olacak.

Brezilya basını, Bolsonaro’nın dönüp dönmeyeceğinin bilinmediğini aktardı. Bolsonaro dün internetten yayınlanan veda konuşmasında, “Her şey 1 Ocak’ta sona ermeyecek. Bundan emin olabilirsiniz” demişti. Sağcı liderin görev süresinin dolmasıyla dokunulmazlığını kaybedeceği için Brezilya'dan ayrılmayı tercih ettiği söyleniyor.

Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, Bolsonaro'nun ülkeden ayrılması nedeniyle görevi geçici olarak devraldı.

Ekimde düzenlenen seçimi solcu selefi Luiz Inacio Lula da Silva’ya kaybeden Bolsonaro’nun bir süre sessiz kalması ve aşırı sağcıların gösterileri, darbe endişelerine yol açmıştı.