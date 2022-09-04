Sel felaketinden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Pakistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketi sebebiyle ölenlerin sayısı 1000'i geçti.

Sozcu.com.tr

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Muson yağmurları Pakistan'da büyük yıkıma yol açtı ve milyonlarca kişiyi evsiz bıraktı. İndus ve Kabil nehirlerinin taşması sonucu ülkenin önemli bir kısmı sular altında kalırken en az 1100 kişi öldü, 1600 kişi yaralandı.



İklim Değişikliği Bakanlığı son 10 yılın en yoğun muson yağışının ardından ülkenin üçte birinden fazlasının sular altında kaldığını açıkladı.

Bu yılki yağışta yollar ve köprülerin de yıkılması, selden etkilenen bölgelere yardım götürmeyi iyice zorlaştırdı.BM, her yedi Pakistanlıdan birine denk gelen 33 milyon kişinin selden etkilendiğini tahmin ediyor.

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