Selfie çekerken helikopter pervanesine sıkışan genç milyarderin oğluymuş

Ege’deki dünyaca ünlü Mikonos Adası’na tatile giden 21 yaşındaki İngiliz turist, helikopterden inip selfie yapmak için geri geri giderken kuyruk pervanesinin çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi. İngiliz gencin milyarder bir ailenin varisi olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Mikonos tatilinden dönerken bindikleri helikopterden inerek selfie yapmaya çalışırken feci şekilde ölen 21 yaşındaki İngiliz turist ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Fotoğraf çekmek isterken arka pervanelere çarparak feci şekilde yaşamını yitiren 21 yaşındaki İngiliz gencin İngiltere'nin milyarder ailelerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Annesi, babası ve iki kardeşi ile birlikte tatile giden ve ailesinin gözleri önünde yaşamını yitiren İngiliz gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Yunanistan ve İngiltere'de büyük yankı uyandırırken pilotun güvenlik önlemleri almadan ve motoru durdurmadan yolcunun helikopterden inmesine izin vermemesinin gerektiği belirtildi.

Polis kaynakları “Bugüne kadar görülmemiş ve asla olmaması gereken bir faciayı araştırıyoruz; her şey iyice incelenecek” dedikleri öğrenildi.

İngiliz ailenin özel jet ile Mikonos tatilinden dönüşü için 17 bin Euro para ödedikleri belirtildi.

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