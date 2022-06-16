Seyahat uyarılarına rağmen İsrailliler Türkiye’den vazgeçmedi

İsrail’in Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısı sonrasında İsrail havalimanlarındaki tablo ülkede tartışma yarattı. Hükümetin İran tehdidi uyarısına rağmen ülkedeki havalimanları, Türkiye’ye gitmeye hazırlanan İsraillilerle dolup taşıyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail'in vatandaşlarına yaptığı “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı büyük ölçüde yanıtsız kaldı.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul’daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısı yaparak “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul’a ve Türkiye’ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul’daysanız derhal İsrail’e dönün, İstanbul’a uçuş planınız varsa iptal edin. Hiçbir seyahat hayatınızdan değerli değildir” demişti.

TÜRKİYE SİTEM ETMİŞTİ

İsrail basını da İran’ın Türkiye'deki bazı İsrail vatandaşlarına saldırı girişimlerinin engellendiğini öne sürmüştü. İsrail'in Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı ise, “Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır” açıklaması yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, yazılı cevabında “Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir” ifadelerini kullanmıştı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un haberine göre, binlerce İsrailli hükümetin uyarılarına rağmen Türkiye seyahatinden vazgeçmedi. İran tehdidi uyarısına rağmen havalimanları Türkiye'ye gitmeye hazırlanan İsraillilerle dolup taşıyor.

İsrail televizyonları da, havalimanlarında Türkiye uçakları için uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çekti. Ben-Gurion Havalimanı'nda Türkiye'ye gitmeden önce gazetecilere konuşan İsrailliler, “Türkiye'ye gitmekten korkmuyoruz” dedi.

Jerusalem Post, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in durumu yakından takip ettiğini aktardı.

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