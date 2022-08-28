Şeytan çıkarma ayini yapan tarikatın lideri konuştu

Yunanistan’ın Selanik kenti meydanında düzenledikleri Şeytan çıkarma ayini nedeniyle tutuklanan "Church of the Nations" tarikatının lideri olan ve Wiseman Harry olarak bilinen Peder Charalambos ve yardımcısı Dimitros Panapakidis’in cezaevine gönderilmesinin ardından tarikattan yazılı açıklama yapıldı.

Yaşar ANTER

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Tarikat lideri Wiseman Harry ve yardımcısı Dimitros Panapakidis ise savcılığa getirilirken açıklama yaptı, Harry “Mutlu ve huzurluyum çünkü tanrı, yüce İsa tutuklanmamı istedi” diye konuştu.

Tarikattan yapılan yazılı açıklamada iki liderin tutuklanmasının memnunluk verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Thessalonica olarak bilinen Selanik Tüm Milletler Kilisesi’ni tanıyan hepiniz, Sevgili Hristiyan kardeşlerimiz, Yunan hükümeti, yurt dışında Wiseman Harry olarak da bilinen Peder Charalambos’un tutuklanmasını emrettiği için son birkaç saatteki gelişmeler hızlı yaşandı. Liderimizin tutuklanmasının nedeni, İsa Mesih’in adının koruyan, iyileştiren ve özgürleştiren bir güçle vaaz edilmesi ve bu da şeytanın ve ajanlarının Yunanistan’ın tüm ulusal kanallarında ve tüm gazetelerde duyurulmasına neden olmasıdır. Selanik’in merkezindeki Aristoteles Meydanı’nda art arda üç olayda meydana gelen eşi benzeri görülmemiş şeytan çıkarma ayinleri ve Yunanistan’ın her köşesinden ve tüm dünyadan insanların İsa Mesih adına ilahi şifalara tanıklık etmeleri herkesi kızdırdı. Diğer Hıristiyan Kiliseleri ve mezheplerinin rahipleri, psikiyatristler, gazeteciler ve politikacılar şikayetçi oldu” denildi.

İBADET MEKANI TADİLATTA OLDUĞU İÇİN MEYDANDA AYİN YAPILDI

Açıklamanın devamında ise “Peder Charalambos ve yardımcısı Dimitrios Panapakidis’in tutuklanma nedenleri, yetkili makamdan öngörülen izin olmaksızın Efktirio Dua Alanı’nın yönetimi ve sorumluluğu altında faaliyet göstermesiydi. Ancak bu işin gerçeği, Kilise’nin Kutsal Kilisesi’nin uzun bir süre inşaat çalışmaları nedeniyle çalışmadığıdır. Bunun için Kilisemizin sosyal medyasında da göreceğiniz üzere aylardır dua dağında toplantılar yapılıyor ve ardından Selanik’in merkezindeki Aristoteles Meydanı’nda ayinler düzenlendi” denildi.

Öte yandan açıklamada, Peder Charalambos’un tüm mezheplerden Hıristiyanlığın tüm inananlarına mesajı da yer aldı. Charalambos’un “Rabbinden daha büyük kul yoktur! Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler” (Yuhanna İncili 15:20). Tanrı’nın, Rabbimiz İsa Mesih’in adı uğrunda tutuklanmamı ve polis tarafından gözaltına alınmamı hak ettiği için seviniyor ve kutluyorum! Dünyanın karanlığı Tanrı’nın ışığından daha çok sevdiği için sıkıntılı zamanlarda yaşadığımız için, günaha düşmemeniz için inancınızda bocalayan hepiniz için dua ediyorum. Bu zor zamanlarda dualarınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ve her zaman iyiliğin yeterli olmadığını, ancak daha iyisinin henüz gelmediğini unutmayın! Tanrı bizimle olsun!” ifadelerine yer verildi.

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