Sezgin Baran Korkmaz 15 Temmuz’da ABD’ye teslim edilecek

ABD’nin iade talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana cezaevine nakledildi. 15 Temmuz sabahı saat 05.00’te ABD’li yetkililer Korkmaz’ı götürmek için teslim alacak. İşte Korkmaz’ın iade süreci...

Ali GÜLEN

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Avusturya, geçen yıl ABD'nin ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamalarından iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'ı, 15 Temmuz sabahı saat 05.00'te ABD'ye teslim edecek.

Böylece Türkiye'nin, ABD'nin talebiyle gelen tutuklamanın ardından gönderdiği iade isteği yanıtsız kaldı.

GENÇ BAKAN, “ABD“ DEDİ

Geçen yıl 19 Haziran'da ABD'nin iade talebiyle Avusturya'nın Wels Kenti'nde tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, yaklaşık bir yıl süren iade sürecinin ardından, Avusturya Adalet Bakanı Alma Zadic'in kararıyla ‘ABD öncelikli iadesi’ne karar verildi.

Mahkemenin daha önce, Türkiye ve ABD'nin iade taleplerine ilişkin kararları ise, “Dosya içeriğine girmeye gerek yok” denilerek geçersiz sayıldı.

ABD İLE UZUN PAZARLIKLAR

Sezgin Baran Korkmaz, gitmeden önce ABD ile uzun pazarlıklar yaptı ve yargılamanın çerçevesi belirlendi. Siyasete alet edilmeyecek bir yargılama olmaması sözü alındı, en fazla 5-6 yıl alabileceği yönünde bilgiler verildi.

Korkmaz, Reza Zarrab'tan sonra ABD'nin ‘ülkesi aleyhine suç işlediği gerekçesiyle’ aldığı ikinci Türk vatandaşı oldu.

TUTUKLULARLA VEDALAŞTI

Bir yıldır Wels kentinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Çarşamba günü mahkumlarla vedalaştı. Ardından da, ABD'lilere teslim edilmek üzeri Viyana'ya götürüldü. Viyana'da tutukevine konulan Korkmaz, sabah saat 05.00'te Viyana Havaalanı'nda ABD'li yetkililere teslim edilecek.

GÖTÜRÜLECEĞİ UÇAK AÇIKLANMADI

Aktarmalı olarak ABD'ye götürülecek olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bineceği uçağın hangisi olduğu avukatlarına da bildirilmedi.

En az iki uçak aktarması ile ABD’ye götürülmesi planlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın bu süreçte yanında ABD'li yetkililer ve iki de polis olacağı belirtildi.

“Fiilen iadeye karşı“ Avusturya Yargıtayı’na başvuran ve itiraz hakkını kullanan Korkmaz'ın avukatlarına ise halen bir cevap verilmedi. Bu süreçten sonra bir cevap ya da iadeyi durduracak ‘ihtiyadi tedbir kararı’ da beklenmiyor.

70 GÜN SONRA JÜRİ ÖNÜNDE

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye götürüldükten 70 gün sonra jüri önüne çıkarılacak. Korkmaz'ın ABD'deki avukatları mahkemeden ek süre isteyebilecek. Bu nedenle Utah Eyaleti'ndeki St. Lake City mahkemesinin başlama tarihi uzayabilecek.

Korkmaz'ın Türkiye'deki avukatı Volkan Dülger, daha sonra ABD'ye giderek süreci izleyeceğini belirtti.

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