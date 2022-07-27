Sıcak hava dalgasına isim verdiler: Zoe

Kasırgalardan sonra şimdi de sıcak hava dalgasına isim verildi. İspanya'nın Sevilla şehri, ilk defa bir sıcak hava dalgasına isim verdi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa, sıcak havaların etkisinde kalırken ilk defa bir sıcak hava dalgasına da isim verildi. Zoe olarak adlandırılan sıcak hava dalgası, ülkenin güney kesiminin, özellikle Sevilla’yı içeren Endülüs bölgesinde etkisini gösterdi.

Şehir geçen ay, sıcak hava dalgalarını adlandırmak ve sıralamak için başlattığı pilot program kapsamında Zoe, Yago isimleriyle başlayarak alfabetik olarak ters bir sırayla sert sıcak hava dalgalarına isim veriyor.

İnsanların adlandırılmış iklim sorunlarına karşı daha iyi tepki verip vermedikleriyle ilgili kesin veriler olmasa da TIME’a göre, kişiselleştirilmiş bir isme sahip bir sıcak hava dalgasına atıfta bulunan mesajlar, bölgedeki sakinlerin, işletmelerin ve devlet dairelerinin riskleri azaltmak için daha fazla önlem almasına yardımcı olabilir.

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