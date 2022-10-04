Sığındığı evde aşk yaşayan Ukraynalı mülteci, ülkesine dönüyor

Ukraynalı mülteci Sofiia Karkadym ve evine sığındığı Tony Garnett'ın ilişkisi tüm dünyanın diline dolanmıştı. Garnett, Sofiia için 10 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Lorna'yı terk etmiş ve yepyeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi pek de uzun soluklu olmadı. Olaylı bir şekilde ayrılan çiftten Sofiia şimdi yeniden ülkesine dönüyor ve Garnett ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, mülteci sorunu ve Rusya’ya karşı alınan yaptırım kararlarıyla tartışmalar yaratırken, tüm dünyanın diline doladığı ve merakla takip ettiği yeni bir aşk üçgenini de ortaya çıkardı. Pek de uzun sürmeyen yeni aşk ise olaylı bir ayrılık sonrası Sofiia’nın eve dönmesiyle son buldu.

Bundan sadece beş ay önce Lorna ve Tony Garnett, iki çocuklarıyla İngiltere’de yaşarken savaşa karşı ilgisiz kalmak istemeyip evlerini Ukraynalı bir mülteciye açma kararı aldılar. Böylece 22 yaşındaki Sofiia Karkadym, çiftin evine ve hayatına girmiş oldu.

Tony Garnett, Sofiia’ya Facebook üzerinden ailesiyle birlikte oturduğu evde bir oda teklif etmişti. Teklifi değerlendiren Sofiia, eve yerleştikten bir süre sonra Tony ile flörtleşmeye başladı. Tony ile iki çocuğu olan ve 10 yıldır birlikte olan Lorna’nın bilmediği Slovence konuşan Sofiia ve Tony, Lorna uyuduktan sonra film izlemeye, birlikte spor salonuna gitmeye başladı. Hatta bir süre sonra Sofiia, Lorna ile iletişimini kesip sadece Tony için yemekler yapmaya başladı.

“O GİDERSE BEN DE GİDERİM” DEMİŞTİ

Tüm bu gelişmelerin üstüne Lorna, Sofiia’dan evini terk etmesini istedi, ancak aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı. Lorna’nın isteğine Tony, “o giderse ben de giderim” diyerek yanıt verdi iki çocuğunu, 10 yıllık ilişkisini geride bırakarak Sofiia ile yeni bir ilişkiye başladı.

Tüm dünyanın ilgisini çeken hikaye Lorna ve Sofiia’nın gazetelere verdikleriyle ifadelerle daha da dikkat çekti. Ancak aşk üçgeni geçtiğimiz günlerde tamamen sona erdi ve Tony Garnett ile Sofiia da ayrıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tony Garnett, Sofiia’nın bir tartışma sırasında mutfak duvarlarına bıçak attığını, bir başka zaman da evin kapısını tekmeleyerek çığlıklar attığını söyledi. Sofiia polis eşliğinde evden uzaklaştırıldı.

Sofiia Karkadym, 3 Ekim Pazartesi günü Polonya’ya giden uçakla Manchester’dan ayrıldı ve Kiev’deki ailesiyle yeniden bir araya gelmek için otobüsle seyahat etmeyi planlıyor. Sofiia, Ukrayna’ya dönerken de Tony Garnett hakkında şoke eden iddialarda bulunuyor.

“BENİ KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRDI”

The Sun’a konuşan Sofiia, tüm gün temizlik yapıp yemek pişirdiğini ve Tony’nin kendisine bir köle gibi davrandığını anlatıyor. Sofiia’nın iddiaları bununla da sınırlı kalmıyor ve Tony’nin kendi parasını çevrimiçi kumar oynamaya harcadığını, aylık 500 sterlinlik harcın ise yemek ve faturalar için ödendiğini iddia ediyor.

Manchester Havalimanı’nın yolcu salonundan The Sun’a konuşan Sofia tüm olanlarla ilgili konuşmaya şu şekilde devam ediyor: “Tony ile ilişkimiz yüzünden Ukrayna’ya geri dönüyorum. Ailemin biraz desteğine ihtiyacım var ve onları altı aydır görmüyorum. Bir pansiyonda yaşıyordum ve bir planım yoktu, bu yüzden eve gitmem gerekiyor. İngiltere’de geçirdiğim zaman hakkında karışık hislerim var.

“TONY DE PUTIN DE BENİ YOK ETMEYECEK”

Birçok güzel şey oldu ama benim için gerçekten zor oldu ve halkın tepkisini beklemiyordum ki bu zor oldu.

Savaştan sonra bana ve Ukrayna’daki diğer insanlara yardım etmeye istekli oldukları için herkese çok minnettarım. Şu anda geleceğin benim için ne getireceği hakkında hiçbir fikrim yok.”

Tony Garnett’a hâlâ kızgın olan Sofiia son olarak şunları söylüyor: “Kazanmasına izin vermeyeceğim. Ukraynalı kadınlar güçlü. Vladimir Putin bizi yok etmeyecek, Tony Garnett beni yok etmeyecek.”

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