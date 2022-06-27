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Sığınma kampında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki bir sığınmacı kampında kalan şahsın, diğer sığınmacılara bıçaklı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Sığınma kampında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın güneyindeki Baden Württemberg eyaletinde bulunan Kressbronn bölgesindeki bir sığınmacı kampında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Çok sayıda sığınmacının yaşadığı kampta teker teker odaların kapısını çalan şahıs, kapıyı açan kişilere bıçakla saldırdı.

Olayda 1 kişi öldü, en az 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan Alman polisi, 31 yaşındaki şahsın aynı kampta yaşadığını açıkladı.
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