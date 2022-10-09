Sırbistan lideri Vucic: ABD, Macaristan’dan ülkemizi işgal etmesini istedi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan ile Kosova arasında 1998-1999 yılları arasında yaşanan savaşa değinirken, o dönemin ABD Başkanı ve İngiltere hükümetinin ülkesinin işgali için Macaristan'dan yardım istediğini öne sürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD’nin eski başkanı Bill Clinton’ın da dahil olduğu ABD ve İngiltere’den üst düzey isimlerin, Sırbistan’ı işgal etmek için plan yaptığını öne sürdü.

Vucic, Bill Clinton’un ABD Başkanı olduğu 1999 yılında, Macaristan’dan Sırbistan’ı karadan işgal etmesini talep ettiklerini söyledi.

Sırp televizyonuna konuşan Vucic, “Clinton ve İngiliz yetkililer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan Sırbistan’ın kuzeyine saldırmasını istedi. O zaman görevinin ilk döneminde olan Orban bunu reddetti ve dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schroeder’in de yardımıyla “Beyaz Saray’ın baskısına” karşı çıktı” dedi.

“İZİN VERDİĞİ İÇİN AÇIKLADIM”

Sırp lider, Orban’ın yakın tarihli bir toplantıda kendisine konu hakkında alenen konuşma izni verdiğini bu sayede ilk kez bu açıklamayı yapabildiğini söyledi.

Macaristan o yılın başlarında NATO’ya katılmıştı, ancak Sırbistan’a karşı hareket etmedi.

Vucic, Orban’ın daha sonra İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski Başbakan Margaret Thatcher ile görüşmek üzere İngiltere’ye gittiğini söyledi. Onu Downing Caddesi’nin kapısında karşılayan Thatcher, Orban’a “Sırbistan’a saldırmayı reddetmeniz beni çok rahatsız ediyor, bu yüzden daha fazla İngiliz askeri ölecek” dediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Sırbistan ile Kosova arasında 1998-1999 yılları arasında şiddetli bir savaş yaşanmıştı. Kosova’daki savaş, NATO güçlerinin 1999 yılında hala Yugoslavya olarak anılan Sırbistan ve Karadağ’ı bombalamasıyla son bulurken, savaşta 10 binden fazla Arnavut öldürülmüş, 800 bine yakın Arnavut evlerini terk etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararıyla Kosova, Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonunun (UNMIK) idaresine geçti ve Kosova’da BM himayesinde sivil ve güvenlikli bir alan oluşturulmuştu.

Savaşın ardından Kosova, kısmi özerklikle Sırp egemenliğinde kaldı. Ancak 2004'te yeniden şiddetli çatışmalar başladı, yüzlerce kişi yaralandı. 2008 yılında ise Kosovo Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Bugün NATO hala Kosova'daki askeri varlığını sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan korkutan açıklama: 'Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz'

İlginizi Çekebilir Rusya Macaristan'ın doğalgaz ödemelerini üç yıl erteleme imkanı verdi

İlginizi Çekebilir Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi