Sırbistan ve Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Kosova Başbakanı Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, “Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil” dedi.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesine, Kosova'daki Sırplar tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı ve temmuz sonunda ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, Sırbistan ile olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Gerilimin artması üzerine Kosova Başbakanı Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir çatışma riskinin yüksek olduğunu söylemiş, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova yönetiminin Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyine saldırmayı planladığını iddia etmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

İlginizi Çekebilir Kosova-Sırbistan gerilimi... NATO'dan müdahale uyarısı geldi