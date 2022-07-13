Sisam Adası’nda helikopter denize düştü
Aydın’ın Kuşadası ilçesi karşısındaki Sisam (Samos) Adası’nda öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale eden helikopterlerden birinin düştüğü ve içerisinde dört personelin bulunduğu belirtildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi karşısındaki Sisam Adası'nın Paleochori Kasabası yakınlarında bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yangında 16 arazöz, 80 orman işçisi, 4 helikopter 2 uçak müdahale etti.
Kontrol altına alınamayan ve hala devam eden yangına müdahale eden söndürme helikopterlerinden birinin denize düştüğü ve içerisinde 4 personelin bulunduğu belirtildi. Helikopterin düşmeden önceki havada görüntüsü yayınlandı ve tipinin MI- 8 olduğu belirtildi.
Düşen helikopterdeki personelin kurtarılması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının başladığı açıklandı. Yangın kontrol altına alınamadı.