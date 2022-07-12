Abone Ol

Siyasete atılan Dr. Öz ile alay etti: Dev villasından görebiliyor mu?

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania eyaletinin senatörü olmak için siyasete atılan Dr. Öz'ün Demokratlardan rakibi Fetterman, sosyal medyadan saldırıya geçti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:55 - 12 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Siyasete atılan Dr. Öz ile alay etti: Dev villasından görebiliyor mu?

Geçen yılın sonunda Pennsylvania eyaletinden senatörlük için yarışa atılan ve geçen aylarda yapılan önseçimde zaferini ilan ederek Cumhuriyetçilerin adayı olan Dr. Mehmet Öz’ün Demokrat rakibi John Fetterman sosyal medya üzerinden medyatik doktorla alay etti.

Dr. Öz’ün rakibi bir planör kiralayarak, “Hey Dr. Öz. New Jersey’deki evine hoş geldin!” mesajını yayınladı.

Seçim sürecinde Türk vatandaşlığı, gayrimenkulleri ve yatırımları ABD’de büyük tartışma yaratan Dr. Öz’ün Pennsylvania eyaletinin senatörü olmak istemesini eleştiren Fetterman Dr. Öz’ü eleştirdi. Bir planör kiralayarak havadan bir mesaj yayınlayan Fetterman, “Hey Dr. Öz. New Jersey’de evine hoş geldin” dedi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da destek verdiği Dr. Öz’ü eleştiren Fetterman, “Bu planör yılın en uzun hafta sonu tatilinde Cape May’den Brigantine’e uçacak ve binlerce tatilci sahillerde bunu görecek” dedi.

Fetterman, sosyal medya üzerinden Dr. Öz’ün lüks villasının fotoğrafını paylaştı.

Bu mesajın fotoğrafını çekerek kişisel Twitter hesabından paylaşan Fetterman daha sonra Dr. Öz’ün lüks villasının da fotoğrafını çekti. Dr. Öz’ün havadan çekilmiş evinin fotoğrafını paylaşan Fetterman, “Acaba Dr. Öz, New Jersey’deki devasa villasından Pennsylvania’yı görebiliyor mudur” diye soru sordu.

Seçim sürecinde Türk vatandaşı olması ve 2018’de Türkiye’de seçimlerde oy vermesi tartışma konusu olan Dr. Öz, eğer senatör olarak seçilirse Türk vatandaşlığını bırakacağını söylemişti.

Dr. Mehmet Öz'ün serveti ortaya çıktı İlginizi Çekebilir Dr. Mehmet Öz'ün serveti ortaya çıktı
Dr. Öz seçimi rahat kazanamadı, Trump küplere bindi İlginizi Çekebilir Dr. Öz seçimi rahat kazanamadı, Trump küplere bindi Dr. Öz'e büyük şok... Seçimi kazandı ama oylar yeniden sayılacak İlginizi Çekebilir Dr. Öz'e büyük şok... Seçimi kazandı ama oylar yeniden sayılacak Dr. Öz bu kez miras savaşı ile gündemde: Kardeşleriyle birbirlerine girdiler İlginizi Çekebilir Dr. Öz bu kez miras savaşı ile gündemde: Kardeşleriyle birbirlerine girdiler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster