Siyasete atılan Dr. Öz ile alay etti: Dev villasından görebiliyor mu?

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania eyaletinin senatörü olmak için siyasete atılan Dr. Öz'ün Demokratlardan rakibi Fetterman, sosyal medyadan saldırıya geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen yılın sonunda Pennsylvania eyaletinden senatörlük için yarışa atılan ve geçen aylarda yapılan önseçimde zaferini ilan ederek Cumhuriyetçilerin adayı olan Dr. Mehmet Öz’ün Demokrat rakibi John Fetterman sosyal medya üzerinden medyatik doktorla alay etti.

Seçim sürecinde Türk vatandaşlığı, gayrimenkulleri ve yatırımları ABD’de büyük tartışma yaratan Dr. Öz’ün Pennsylvania eyaletinin senatörü olmak istemesini eleştiren Fetterman Dr. Öz’ü eleştirdi. Bir planör kiralayarak havadan bir mesaj yayınlayan Fetterman, “Hey Dr. Öz. New Jersey’de evine hoş geldin” dedi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da destek verdiği Dr. Öz’ü eleştiren Fetterman, “Bu planör yılın en uzun hafta sonu tatilinde Cape May’den Brigantine’e uçacak ve binlerce tatilci sahillerde bunu görecek” dedi.

Bu mesajın fotoğrafını çekerek kişisel Twitter hesabından paylaşan Fetterman daha sonra Dr. Öz’ün lüks villasının da fotoğrafını çekti. Dr. Öz’ün havadan çekilmiş evinin fotoğrafını paylaşan Fetterman, “Acaba Dr. Öz, New Jersey’deki devasa villasından Pennsylvania’yı görebiliyor mudur” diye soru sordu. Seçim sürecinde Türk vatandaşı olması ve 2018’de Türkiye’de seçimlerde oy vermesi tartışma konusu olan Dr. Öz, eğer senatör olarak seçilirse Türk vatandaşlığını bırakacağını söylemişti. İlginizi Çekebilir Dr. Mehmet Öz'ün serveti ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Dr. Öz seçimi rahat kazanamadı, Trump küplere bindi

İlginizi Çekebilir Dr. Öz'e büyük şok... Seçimi kazandı ama oylar yeniden sayılacak

İlginizi Çekebilir Dr. Öz bu kez miras savaşı ile gündemde: Kardeşleriyle birbirlerine girdiler