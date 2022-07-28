Siyasi krizin sürdüğü Irak’ta eski Başbakan Maliki’nin silahlı fotoğrafları gündem oldu

Irak’ta dün Sadr Grubu destekçilerinin meclis binasını basmasının ardından eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin silahlı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tansiyonu artırdı. Maliki’nin ofisinden yapılan açıklamada, fotoğrafların 2014’te çekildiği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Irak'ta dün akşam saatlerinde Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'deki meclis binasını bastı. Olayların ardından sosyal medyada Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Nuri el-Maliki askeri kıyafetle ve silahla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Sadr ile karşıt gruplarda yer alan el-Maliki'nin korumalarıyla birlikte silahla verdiği pozlar Sadr hareketine mesaj olarak yorumlanırken, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra fotoğraflarla ilgili açıklama yapan el-Maliki'nin Ofis Müdürü Hişam el-Rukabi, söz konusu fotoğrafların 2014 yılında terör örgütü IŞİD’in ülkeyi işgal ettiği dönemde çekildiğini iddia etti.

Sadr dışındaki bütün Şii tarafları çatısı altında toplayan ve Maliki'nin de içinde bulunduğu Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, meclis binasını basmıştı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 protestocu yaralanmıştı. el-Maliki ise hükümetten, kurumların korunmasını talep etmişti.

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