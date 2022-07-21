Slovakya’da eski faşist liderin adını taşıyan cadde tartışma yaratıyor

Slovakya’da faşist lider Jozef Tiso'nun adını taşıyan bir caddenin isminin değiştirilmesi önerisi reddedildi.

Sozcu.com.tr

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Slovakya'da bir köyde eski faşist lider Jozef Tiso'’nun adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi önerisi reddedildi.

2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'yla işbirliği yapan ve savaşın ardından 1947'de idam edilen Tiso'nun adı, Varin köyündeki bir caddeye verilmişti. Tiso, bölgedeki bazı aşırı sağcı gruplar arasında “kahraman” olarak görülüyor.

Köy yönetiminin caddenin isminin değiştirilmesi için yaptığı oylamada, sadece bir konsey üyesi öneriyi destekledi. Diğer tüm konsey üyeleri, caddenin faşist liderin adını taşımaya devam etmesi yönünde oy kullandı.

Konunun mahkemeye gidebileceği ve halk referandumuna sunulabileceği belirtiliyor.

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