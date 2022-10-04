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Son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla corona aşısı çöpe atılabilir

Fransa'da, yeterli düzeyde aşı yapılmadığından son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısının çöpe atılma riskinin bulunduğu belirtildi.

Yayınlanma: 18:54 - 04 Ekim 2022 Güncellenme:
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Son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla corona aşısı çöpe atılabilir

Express dergisinin haberine göre, Yüksek Sağlık Kurulu (HAS), kullanım tarihleri sona erecek olan Covid-19 aşılarının çöpe atılmaması için halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

Covid-19 aşışı olanların sayısının günlük 20 bin civarına düştüğü ülkede, hükümetin çabalarına rağmen 1,85 milyon şişesi Moderna, 1,7 milyon şişesi Pfizer marka 30 milyon dozdan fazla aşı son kullanma tarihleri yaklaşsa da hala yapılmadı.

HAS, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış ve Omicron varyantı için de geçerli bu Moderna ve Pfizer aşılarının bir an önce kullanılmasını tavsiye etti.

Kurul, Pfizer ve Moderna’nın ilk nesil Covid-19 aşılarının bu kampanya sürecinde öncelikli olarak yapılmamasını istese de bivalan mRNA aşılarının gelişi ve onay süreci tamamlanana kadar bu aşılar yapılmaya devam edecek.

Diğer yandan Pfizer Fransa Aşı Direktörü David Lepoittevin, kullanım süresinin bitimi yaklaşan aşıların çöpe gitmemesi için düşük aşı oranına sahip ülkelere bağışlanmasını önerdi.

İsviçre kullanım tarihleri sona eren 294 milyon avro değerindeki 10,3 milyon doz Covid-19 aşısını yakın zamanda yok etmişti. (AA)

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