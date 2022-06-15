Reuters Enstitüsü rapor hazırladı: SÖZCÜ yazılı basında ve internette zirvede

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu ve araştırma merkezi Reuters Enstitüsü, 2022 Dijital Haber Raporu'nu yayınladı. Raporda, Türkiye için ayrı başlık açılırken ülkede SÖZCÜ hakkında övgü dolu sözler yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü düşünce kuruluşu Reuters Enstitüsü, 2022 Dijital Haber Raporu’nu yayınladı. Kapsamlı raporda Türkiye için ayrı bir bölüm hazırlanırken, Türk medyasının durumu analiz edildi.

Reuters Enstitüsü’nun kıdemli araştırma görevlisi Nic Newman tarafından kaleme alınan makalede güncel veriler ve anket çalışmaları da yer aldı.

Türkiye’de internete erişimin yüzde 83 seviyelerinde olduğuna dikkat çekilirken, “Devalüasyon ile Türk medyası ciddi bir baskıyla karşı karşıya. Türk Lirası dolar karşısında yüzde 50 değer kaybetti geçen yıl ve gazeteler basılı yayınların satışının azalmasıyla zorlu bir ekonomik durumla karşı karşıya” denildi.

Makalede, “SÖZCÜ gibi ana akım muhalif medya kuruluşlarının Instagram üzerinden büyük takipçi kitlesi var ve haberleri YouTube kanalları ya da websitelerine yönlendiren linklerle paylaşıyorlar. Muhalif bir yayın çizgisinde olan SÖZCÜ popüler medya kuruluşları arasında”

denildi.

Analizde ayrıca, “Dijitalde haber okunması ve içerik tüketilmesi alışkanlıklarının offline tüketim alışkanlıklarına benzer bir model izliyor. Ana akım muhalif medya kuruluşları listelerin üst sıralarında yer alıyor” ifadesi yer aldı.

SÖZCÜ EN GÜVENİLENLERDE ZİRVEDE

Raporda ayrıca en çok güven duyulan medya kuruluşları da sıralandı. Türk medyasına okurun ve izleyicinin güveni geçen yıla göre yüzde 5 azalırken yüzde 36’ya düştü. Raporda, SÖZCÜ, en çok güven duyulan medya kuruluşlarından biri olarak üst sıralarda yer aldı. Raporda, “SÖZCÜ’nün de aralarında olduğu son kalan hükümet yanlısı olmayan medya kuruluşları en çok güven duyulan kurumlar arasında” ifadesi yer aldı.

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