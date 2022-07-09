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Sri Lanka lideri, konutunu basan göstericilerin elinden zor kaçtı

Büyük ekonomik kriz yaşayan Sri Lanka’da aylardır süren protestolar bugün kontrolden çıktı, öfkeli göstericilerin evini kuşattığı Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa son anda kaçtı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:17 - 09 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Sri Lanka lideri, konutunu basan göstericilerin elinden zor kaçtı

Tarihinin en ciddi ekonomik krizlerinden birini yaşayan Sri Lanka'da bu sabah öfkeli göstericiler Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkent Colombo'daki evini bastı. Ülke basını, göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna girdiğini ve Devlet Başkanı'nın son anda kaçmayı başardığını aktardı.

Sri Lanka gazetesi Daily Mirror, haberinde “Binlerce protestocu Devlet Başkanı'nın konutunun girişinde barikatları devirdi. Polisin geri çekildiği görüldü. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilirken silah sesleri de duyuluyor” ifadelerine yer verdi. Göstericilerin Sri Lanka bayrakları taşıması dikkat çekti.

YAKIT SATIŞI DURDURULMUŞTU

22 milyon nüfuslu ada ülkesi, borç krizi nedeniyle son aylarda ciddi yakıt, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor. Hükümet, temel hizmetler dışında yakıt satışının durdurulduğunu duyurmuştu.

Ülkede Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifası talebiyle çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Gösteriler nedeniyle Devlet Başbakanı'nın kardeşi olan Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmiş ancak protestolar şiddetlenerek devam etmişti.

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