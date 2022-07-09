Sri Lanka’da halk devlet başkanının sarayını bastı, havuzunda istifa sloganları attı

Sri Lanka'da hükümet kriz nedeniyle sokağa dökülen binlerce protestocu Devlet Başkanı'nın konutuna akın etti, Rajapaksa'nın donanmaya ait bir gemiyle kaçtığı iddia edildi. Göstericilerin sarayın koridorlarında slogan attığını, devlet başkanının havuzunda yüzdüğünü ve mutfaktaki yemekleri yediğini gösteren videolar sosyal medyada hızla yayıldı.

Sozcu.com.tr

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Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da aylardır süren protestoların ardından öfkeli göstericiler bu sabah Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkent Colombo’daki sarayını bastı.

Binlerce protestocunun Devlet Başkanı’nın konutuna akın ettiği video paylaşım rekoru kırdı.

Göstericilerin sarayın koridorlarında slogan attığını, devlet başkanının havuzunda yüzdüğünü gösteren videolar da Facebook'ta hızla yayıldı.

Polisin barikatları aşan binlerce gösterici karşısında geri çekildiği görüldü. Göstericilerin Sri Lanka bayrakları taşıması dikkat çekti.

Bir videoda da göstericilerin sarayın mutfağındaki yemekleri yediği görüldü.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, olaylar nedeniyle siyasi parti liderlerini acil toplantıya çağırdı.

‘GEMİYLE KAÇTI’ İDDİASI

Güvenlik kaynakları, uzun süredir istifa çağrılarını reddeden Sri Lanka liderinin dün güvenlik gerekçesiyle saraydan ayrıldığını duyurdu. Rajapaksa’nın donanmaya ait bir gemiyle kaçtığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

YAKIT SATIŞI DURDURULMUŞTU

22 milyon nüfuslu ada ülkesi, borç krizi nedeniyle son aylarda ciddi yakıt, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor. Hükümet, temel hizmetler dışında yakıt satışının durdurulduğunu duyurmuştu.

Ülkede Devlet Başkanı Rajapaksa’nın istifası talebiyle çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Gösteriler nedeniyle Devlet Başbakanı’nın kardeşi olan Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmiş ancak protestolar şiddetlenerek devam etmişti.

SRİ LANKA’DA EKONOMİ NASIL ÇÖKTÜ?

22 milyon insanın yaşadığı ada ülkesi, 1948’teki bağımsızlığından beri tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Dövizde yaşanan sıkıntı sebebiyle akaryakıt, gıda, ilaç gibi malları temin edemeyen ülkede enflasyon resmi verilere göre yüzde 54.6 seviyelerinde. Reuters haber ajansı, enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70’e çıkmasını beklerken son dönemde yaşanan siyasi çalkantı ve belirsizliğin IMF ile yapılacak görüşmeleri etkilemesi de bekleniyor.

Özellikle Covid-19 sebebiyle turizm alanından büyük darbe alan Sri Lanka’da geçen yıllarda petrol fiyatlarının artması, kimyasal gübre ithalatının yasaklanması tarımı durma noktasına getirmişti.

Öte yandan muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa’nın ekonomiyi yönetememesi sebebiyle bu krizin oluştuğunu öne sürdü. Muhalefet, Mart ayından beri Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor.

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