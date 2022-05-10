Sri Lanka’da istifa eden başbakanı öfkeli protestoculardan ordu kurtardı

İflasa sürüklenen Sri Lanka’da Başbakan Mahinda Rajapaksa’nın istifa kararına rağmen tansiyon dün gece tırmandı, hükümet karşıtları resmi başbakanlık konutunu bastı. Rajapaksa ve ailesi, ordunun düzenlediği şafak operasyonuyla kurtarıldı. Hükümete yakın isimlerin evleri de ateşe verildi. Dünkü olaylarda biri milletvekili 5 kişi öldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik kriz nedeniyle öfkenin sokağa taştığı Sri Lanka'da dün şiddetlenen protestolar sonucu istifa kararı alan Başbakan Mahinda Rajapaksa, askerlerin gece yarısı düzenlediği operasyonla hükümet karşıtlarının kuşattığı evinden kurtarıldı.

Borç krizi nedeniyle temerrüde düşen ve haftalardır süren protestoların giderek şiddetlendiği ülkede dün yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Sokağa çıkma yasağına rağmen gösterilerin hızla büyümesi üzerine Sri Lanka ordusu sokaklara binlerce asker konuşlandırıldı.

Başbakan Rajapaksa’nın istifa mektubunu aynı zamanda kardeşi olan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’ya sunduğu haberi de hükümete yönelik öfkeyi dindirmedi. Binlerce gösterici dün gece başkent Colombo'da Rajapaksa’nın resmi konutunu bastı, göz yaşartıcı gazla kendilerini durdurmaya çalışan polisle çatıştı.

Yetkililer, kalabalığın eve çok sayıda molotofkokteyli attığını, Rajapaksa ve ailesinin ordunun düzenlediği şafak operasyonuyla kurtarıldığını açıkladı. Hükümette görevli birçok kişinin ve bakanın evleri de dün gece ateşe verildi.

Colombo'daki devlet başkanlığı konutu önünde de dün hükümet yanlıları ve karşıtları arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

MİLLETVEKİLLERİ GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI

Rajapaksa kardeşlerin kötü yönetimle ülkeyi iflasa sürüklediğini savunan ve devlet başkanının da istifasını isteyen protestocular, eski Başbakan Rajapaksa’nın destekçilerine barışçıl gösterileri şiddetle ezme talimatı verdiğini belirterek intikam alacaklarını söylemişti.

İktidar partisinden bir milletvekili, dün arabasını durduran hükümet karşıtlarına ateş açmış ve 27 yaşında bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından milletvekili intihar etti. Polis yetkilileri, iktidar partisinden başka bir milletvekilinin de güneydeki Weeraketiya kasabasında protestoculara ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Son yılların en kötü ekonomik kriziyle sarsılan Sri Lanka'da pandemi ve artan borç krizi nedeniyle tansiyon son haftalarda hızla yükseliyor. Yakıt ithalatı için yeterli rezervi bulunmayan ülkede Covid-19 pandemisi ve 2019'da yaşanan bombalı saldırılar turizm gelirlerinin de sert düşmesine yol açtı.

Hükümet, mali destek için Uluslararası Para Fonu’ndan yardım istemiş, gösteriler nedeniyle beş hafta içinde ikinci defa OHAL ilan etmişti.

İlginizi Çekebilir Tansiyonun tırmandığı Sri Lanka'da başbakan istifa etti

İlginizi Çekebilir Sri Lanka borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı