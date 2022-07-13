Sri Lanka’da OHAL ilan edildi

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik kriz içerisindeki Sri Lanka’da halkın eylemi sonrasında bugün olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Sri Lanka merkezli gazete Mawbimanın haberinde, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin Basın Ofisinden yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, ülke genelinde OHAL ilan edildiği, Batı eyaletinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı.

Başbakan Wickremesinghen’in güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.

SRİ LANKA’DA NELER OLUYOR?

Sri Lanka’da ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivlere gitti. Rajapaksa’nın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor.

Sri Lanka medyası, Rajapaksa’nın bu hafta içinde Meclis Başkanına istifa mektubunu ileteceğini duyurdu.

HİNDİSTAN, İDDİALARI REDDETTİ

Basında yer alan haberlerde, Rajapaksa’nın ülkeyi terk etmesine Hindistan’ın yardım ettiği iddia edildi.

Hindistan’ın Sri Lanka Yüksek Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek, “Yüksek Komisyon, Hindistan’ın Rajapaksa’nın Sri Lanka’yı terk etmesine yardım ettiğine dair asılsız ve spekülatif medya raporlarını kategorik olarak reddediyor. Hindistan, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik demokratik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla refah ve ilerleme isteklerini gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkını desteklemeye devam ediyor” denildi.

İlginizi Çekebilir Sri Lanka lideri askeri uçakla Maldivler'e kaçtı

İlginizi Çekebilir Sri Lanka'da eylemciler konuştu: İşgal sürecek