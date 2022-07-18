Sri Lanka’da yeniden OHAL ilan edildi

Ekonomik krize öfkenin büyüdüğü Sri Lanka’da bu hafta parlamentoda yapılacak devlet başkanlığı seçimi nedeniyle tansiyonun yeniden yükselmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik krize öfkenin büyüdüğü Sri Lanka'da devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından görevi geçici olarak devralan Başbakan Ranil Wickremesinghe, yeniden olağanüstü hal ilan etti. Wickremesinghe, bu hafta yeni devlet başkanını seçmek için parlamentoda yapılacak kritik oylama öncesinde olağanüstü hal kararını dün gece açıkladı.

Sri Lanka'da artan protestolar nedeniyle nisan ayından bu yana birçok defa olağanüstü hal ilan edilmişti. Hükümetten yapılan açıklamada, “kararın kamu düzenini ve güvenliğini korumak adına alındığı” bildirildi.

Ülkede orduya da göstericileri tutuklama yetkisi verildi. Devlet Başkanlığı seçimi nedeniyle ülkede tansiyonun bu hafta yeniden yükselmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Sri Lankalılar devlet başkanının istifasını kutluyor

İlginizi Çekebilir Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, e-mail yoluyla istifa etti

İlginizi Çekebilir Sri Lanka'daki protestolarda 1 kişi öldü