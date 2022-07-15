Sri Lankalılar devlet başkanının istifasını kutluyor

Sri Lanka’da Devlet Başkanı Rajapaksa’nın istifası, aylardır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen halk arasında büyük sevinç yarattı. Gece boyunca kutlama yapan Sri Lankalılar, istifa kararını “zafer” olarak niteliyor.

Sozcu.com.tr

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Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ekonomik krize yönelik protestolar sonucu dün istifa etmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.

Başkanlık sarayı işgal edilen ve Singapur'a kaçan Rajapaksa'nın dün e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanı'na yolladığı bildirildi. Açıklamanın ardından başkent Colombo'da ve birçok yerde binlerce kişi sokağa dökülüp kutlama yaptı. Aylardır ülkeyi ekonomik krize sürüklemekle suçladıkları hükümetin ve Rajapaksa'nın istifası için gösteriler düzenleyen Sri Lankalılar, gece boyunca sloganlarla ve dans ederek “zafer” olarak niteledikleri istifayı kutladı.

‘ÜLKENİN ASIL GÜCÜ BİZİZ’

Reuters'a konuşan bir gösterici, “Bugün çok mutluyuz ve bir araya geldiğimizde her şeyi yapabileceğimize inanıyoruz. Bu ülkenin asıl gücü biziz” dedi. CNN kanalına konuşan bir kişi de “Tek bir amacımız vardı, o da bu yolsuzluğa batmış rejimi ülkeden kovmaktı. Genelde sokağa çıkan biri değilim ama oğlumun geleceği için buradayım” diye konuştu.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, Parlamento yeni bir lider seçene kadar devlet başkanlığı görevini sürdürecek. Wickremesinghe'nin geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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