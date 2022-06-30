Stoltenberg açıkladı: Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna limanlarında bekleyen buğdayın güvenli bir şekilde çıkarılabilmesi için Türkiye ve Yunanistan'ın çalışma yürüttüklerini söyledi.

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Dört ayı aşkın bir süredir devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle buğday tedarikinde yaşanan sıkıntılar tüm dünyada tahıl krizine neden oldu. Bir süredir Ukrayna limanlarında bekleyen buğdayın nasıl güvenli bir şekilde çıkarılacağı tartışılırken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarının Rusya işgali altında olması sebebiyle ihraç edilemeyen buğdayın çıkartılması için Yunanistan’dan teklif geldiğini söyledi. Stoltenberg, “Yunanistan, tahılı Ukrayna’dan çıkarmak için gemi sağlamaya hazır olduklarını söyledi.” dedi.

‘TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ANLAŞMA SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR’

Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan Ukrayna’dan tahıl ihracatına yönelik anlaşmaya varılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, krize çözüm olarak Polonya ile Ukrayna sınırı boyunca geçici silolar inşa edileceğini söylemişti.

Ukrayna'nın yaklaşık 20 milyon ton olduğu ifade edilen buğdayın, BM konvoyuyla korunarak Odesa ve diğer limanlardan İstanbul Boğazı’na doğru gemilerle taşınması da gündemde. Türkiye ve İtalya daha önce bu planı desteklediklerini açıklamıştı.

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