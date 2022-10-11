Stoltenberg: NATO’nun altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya karşılık verilecektir’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO için kritik önemdeki bir altyapıya karşı herhangi bir saldırıya "ortak ve kararlı bir karşılık" verileceğini açıkladı.

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Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Baltık Denizi altındaki Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yapılan sabotajdan sonra, müttefiklerin kilit önemdeki tesislerin etrafındaki güvenliği artırdığını belirtti.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah kullanma konusundaki üstü kapalı tehditlerine karşılık, NATO’nun Rus nükleer güçlerini yakından izlediğini ve bu güçlerin konumlanışında herhangi bir değişiklik tespit etmediklerini ifade etti.

Rusya ile yaşanabilecek olası bir gerginliği önlemek için NATO’nun askeri gücünün en iyi yol olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO’nun yapacağı nükleer silah tatbikatının uzun zaman önce planlanmış rutin bir tatbikat olduğunu ve bunu iptal etmenin Rusya’ya yanlış sinyal göndereceğini belirtti.

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