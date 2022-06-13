Stoltenberg’den Türkiye açıklaması: Hiçbir sebep yoktu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte gündeme gelen Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliği ile başlayan tartışma sürüyor... Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine itiraz etmesiyle başlayan gerilimle ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiliz medyasına konuştu. Stoltenberg'in Turkey yerine "Türkiye" demesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Rusya ile kara sınırı paylaşan Finlandiya ve İskandinav ülkesi İsveç’in NATO üyeliğine Ankara’nın itiraz etmesi sonrasında belirsizlik devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftalarda tepki gösterdiği üyelik süreciyle ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuşan Stoltenberg, Nisan ayında bu iki ülkenin üyeliğine destek verdiği zamanlarla ilgili olarak “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliklerini engelleyeceğine inanmama sebep olacak bir sebep görmemiştim” dedi.

TURKEY DEMEDİ, TÜRKİYE DEDİ

Stoltenberg, “Ankara’nın terörizmle ilgili haklı endişeleri ve silah satışlarıyla ilgili sorunların üzerinden gelmek halen mümkün” dedi. Norveç’in eski başbakanı olarak da görev üstlenen Stoltenberg, “Türkiye’nin endişeleri yeni değil. Türkiye önemli bir müttefik ve bir müttefik güvenlik endişelerini dile getirirse onlara yanıt vermek gerek” dedi. Stoltenberg’in açıklamasında Turkey yerine Türkiye demesi de dikkat çekti.

Stoltenberg, “Benim amacım Finlandiya ve İsveç’i bir an önce üye yapmak. Diğer üyelik sürelerine göre yine hızlı bir üyelik süreci olabilir” dedi. Stoltenberg, “Türkiye’nin endişeleri meşru. Çünkü Türkiye haricinde hiçbir NATO ülkesi terör saldırılarından bu kadar çekmedi. Türkiye ile oturarak ortak bir yol bulacağız” dedi.

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