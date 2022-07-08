Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe öldü

Japonya'nın batısında seçim kampanyasında konuştuğu sırada arkasından yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan ülkenin "en uzun süre görev alan" başbakanı Shinzo Abe yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Japonya ülkenin eski başbakanı Shinzo Abe’ye yönelik suikastın şokunu yaşıyor.

Ülkenin batısında seçim kampanyası için kısa bir konuşma yaptığı sırada arkadan gelen bir saldırgan 67 yaşındaki Abe’ye iki el ateş etmişti. Saldırgan Abe’yi göğsünden ve boynundan yaralamıştı.

Devlet televizyonu NHK, hastaneye kaldırılan “yaşam fonksiyonları olmayan” Abe’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Abe’nin ölümünü iktidardaki Liberal Demokrat Parti de doğruladı.

DOKTORU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Shinzo Abe’nin saldırıdan sonra kaldırıldığı hastanenin başhekimi basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Doktor, “Abe hastaneye geldiğinde durumu ağırdı, çok az yaşam belirtisi vardı. Çok fazla kan nakli yapıldı. Abe’nin yarası kalbine kadar ulaşmıştı” dedi.

Nara Üniversitesi Hastanesi’nde görevli doktor, “Abe’de aşırı bir kanama vardı ve maalesef onu kurtaramadık” ifadesini kullandı. Abe’nin iki derin yarası olduğu kaydedildi.

“BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU”

Suikast Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratırken NHK'ye konuşan bir kadın yaşadıklarını anlattı.

Görgü tanığı, “Konuşma yapıyordu ve adam arkadan geldi. İlk silah sesi bir oyuncak gibi geldi. Yere düşmedi ama büyük bir patlama oldu. İkinci el ateş ise daha görünürdü ve duman çıkmıştı. İkinci el ateşten sonra yere düştü ve korumalar etrafını sardı. Ona kalp masajı yaptılar” dedi.

SİLAH EL YAPIMI

Japonya medyası, saldırganın silahının el yapımı olduğunu öne sürdü.

Bu sebeple ilk atışta duman çıktığı ve ikinci atışta Abe'yi vurduğu belirtildi.

Öte yandan Fuji TV, saldırganın kimliği ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Televizyon kanalı, saldırganın eski bir donanma mensubu olduğunu aktardı.

DÜNYANIN EN SIKI SİLAH KONTROLÜ JAPONYA'DA

Yerel medya, Abe'ye saldıran kişinin bir tüfek kullandığını öne sürdü.

2006'da bir yıl olmak üzere 2012'den 2020'ye kadar başbakanlık görevini üstlenen ve “ülkenin en uzun başbakanlık görevini yürüten ismi” olarak bilinen Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmıştı. Japonya en sıkı silah kontrol kanunlarını uygulayan ülke olarak biliniyor. Bu sebeple 125 milyonluk ülkede bir yılda silahtan ölenlerin sayısı çift haneli rakamları geçmiyor.

Japonya'da silah lisansı almak için uzun ve zor bir süreçten geçmek gerekiyor.

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