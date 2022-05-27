Sular durulmuyor: Twitter yatırımcıları Elon Musk’a dava açtı

Elon Musk’ın yılan hikayesine dönen Twitter’ı satın alma süreciyle ilgili bir hamle de yatırımcılardan geldi. Sosyal medya devinin yatırımcıları, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya alan Elon Musk ve Twitter'a dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Twitter yatırımcıları, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya aldığını duyuran Elon Musk ve Twitter’a satın alma süreciyle ilgili dava açtı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yatırımcılar, Musk’ın California şirket yasalarını ihlal ettiğini savunuyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan ünlü isim, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonuyla Twitter merkezinde kaos yaratarak “görevi kötüye kullanmakla” suçlanıyor. Davada Musk’ın yaptığı yanıltıcı açıklamalarla finansal fayda sağladığı da belirtiliyor.

Musk’ın Twitter yönetimini platformdaki sahte hesaplarla ilgili kendisine yanlış bilgi vermekle suçlayarak satın alma kararını askıya almasının ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 27 düşmüştü. Bu hamle, “Musk’ın Twitter’ı daha ucuza alma çabası” olarak nitelenmişti.

“MUSK, SAHTE HESAPLARDAN HABERDARDI”

Twitter yatırımcıları, Musk’ın platformdaki sahte hesaplardan haberdar olduğunu ve Twitter hisseleri için piyasayı manipüle etmeye çalıştığını ifade etti. Yatırımcıların avukatı Frank Bottini, BBC’ye yaptığı açıklamada davanın Musk’ın fiyat için pazarlık etmek için şirketi kötülemeye devam etmesi nedeniyle açıldığını söyledi.

Musk, bir konuşmasında Twitter’ı satın almak üzere kararlaştırılan 44 milyar dolarlık fiyattan daha az para ödemeye çalışabileceğini ifade etmişti. Tartışmalar sürerken Twitter, kritik roller dışında işe alımları durdurmuştu.

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