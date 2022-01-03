Süleymani suikastının yıldönümünde İran’dan İsrail basınına siber saldırı

Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran Kasım Süleymani suikastının yıldönümünde İranlı hackerlar İsrail'in iki sağcı gazetesini siber saldırıyla hedef aldı. İki gazetenin sayfasında “Düşünmediğiniz yerde size yakınız” ifadesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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İranlı hackerlar, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın 2. yıldönümünde İsrail gazetelerine siber saldırı düzenledi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un sitesi ve Maariv'in Twitter hesabı hacklendi.

İki gazetenin sayfalarında, İsrail'deki Dimona nükleer sitesinin bir modelinin havaya uçtuğunu gösteren bir görselle beraber, İngilizce ve İbranice olarak “Düşünmediğiniz yerde size yakınız” ifadesi görüldü.

Fotoğrafta ayrıca, Kasım Süleymani'nin elinden düştüğü anlaşılan bir balistik füze görüntüsü de dikkat çekti.

Siber saldırının doğrudan İran'daki hackerlar tarafından mı, yoksa ülke dışından İran destekçileri tarafından mı düzenlendiği bilinmiyor.

Jerusalem Post daha önce de İran'ın siber saldırısına uğramıştı.

Mayıs 2020'de sitenin ana sayfasında Tel Aviv'in yandığını ve dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hayatta kalmak için yüzdüğünü gösteren bir görsel, “Büyük sürprize hazır olun” notuyla paylaşılmıştı.

İran'ın en önemli isimlerinden Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmiş, suikast bölgede gerilimi hızla tırmandırmıştı.

İranlı yetkililer, ABD'den ve suikastın arkasında olmakla suçladığı İsrail'den intikam alacaklarını defalarca tekrarlamıştı.

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