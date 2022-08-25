Suriye’de ABD ve İran arasında tansiyon yükseliyor

ABD’nin önceki gün Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede askeri hareketlilik artıyor. ABD ordusu, İran destekli grupların Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerine iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu. Çıkan çatışmada İranlı militanların öldüğü, ABD’li askerlerin de yaralandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu bölgede tartışmalara yol açarken, ABD'nin önceki gün Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı sonrası tansiyon giderek yükseliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran destekli grupların Suriye’nin kuzeydoğusundaki üslerine dün akşam saatlerinde saldırı düzenlediğini açıkladı. CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki iki ABD üssüne düzenlenen roket saldırılarına karşılık verildiği ve saldırılarda kullanılan 3 araç ile çok sayıda mühimmatın yok edildiği aktarıldı.

‘İRANLI MİLİTANLAR ÖLDÜ, ABD ASKERLERİ YARALANDI’

Yapılan incelemeler sonucu saldırıda 2 ya da 3 İran destekli militanın öldürüldüğü sonucuna varıldığına işaret edilen açıklamada, bunun ardından Deyrizor’daki Ömer petrol sahası içinde bulunan “Green Village” (Yeşilköy) adlı üsse art arda roketler düştüğü ve buradaki ABD’li askerlerin hafif yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “ABD, İran ile çatışma peşinde değil ancak halkımızı korumak ve savunmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz” denildi.

CENTCOM Komutanı General Erik Kurilla ise, “Konuyu yakından takip ediyoruz. Bölgedeki tehditleri azaltmak için her türlü imkana sahibiz ve ABD askerlerini ve koalisyon birliklerini saldırılardan koruma konusunda kendimize güveniyoruz” ifadesini kullandı.

ÜSSE 16 AĞUSTOS'TA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy’de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor. Koalisyon güçleri 16 Ağustos’ta üsse konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, CENTCOM ise 23 Ağustos’taki açıklamasında saldırıya karşılık olarak Suriye’de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Deyrizor’da İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı hedeflere saldırı düzenlendiği bildirilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani ise, ABD’nin vurduğu hedeflerin İran’la bağlantılı olmadığını savunmuştu.

Hem ABD hem de İran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon düzenlemesine karşı çıkıyor. (REUTERS-AA)

İlginizi Çekebilir İran, ABD'nin Suriye saldırısı açıklamasını reddetti

İlginizi Çekebilir ABD, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi