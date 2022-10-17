Suriye’de Türkiye’nin arabuluculuğunda ateşkes

Suriye'nin Hatay sınırında muhalif gruplarla cihatçı Hayat Tahrir el Şam örgütü arasında geçen hafta başlayan çatışmalar, Türkiye'nin arabuluculuğunda ilan edilen ateşkesle sona erdi.

Sozcu.com.tr

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Suriye’de muhalif güçler tarafından kontrol edilen kuzeybatı bölgesinde rakip silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar Türkiye’nin arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesle sona erdi.

Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen cihatçı Hayat Tahrir el Şam (HTS) örgütü, bölge sakinleri ve muhalif güçlerin verdiği bilgiye göre, cumartesi günü Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu bünyesindeki gruplarla HTS barış anlaşmasını kabul etti.

Anlaşmaya göre HTS güçleri geçen hafta perşembe günü girdiği Afrin kentinden geri çekilecek. Bunun karşılığında bölgede kurulan yönetimin içinde HTS’nin de yer alması için muhalif gruplarla birlikte çalışacak. Varılan anlaşma, uzun zamandır nüfuzunu İdlib vilayeti dışına taşımak isteyen HTS’nin bu yönde kazanım elde ettiği şeklinde yorumlandı.

Suriye’nin kuzeybatısı, 2011 yılında başlayan savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşan muhaliflerin sığındığı son bölge olma özelliği taşıyor. (Reuters)

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