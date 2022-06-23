Suudi Arabistan medyası Türkiye ziyaretini böyle gördü

2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilişkilerin koptuğu Ankara-Riyad hattında normalleşme dün Suudi Arabistan Veliah Prensi Selman'ın Türkiye ziyaretiyle başladı. Suudi medyası ziyarete geniş yer ayırdı.

Sozcu.com.tr

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2018’den beri ilişkilerin donduğu Türkiye ile Suudi Arabistan’da son aylarda başlayan normalleşme çabaları dün dikkat çekici bir dönemeci geride bıraktı… Suudi Arabistan’ın fiili lideri olan Veliaht Prens Selman, Ankara’ya geldiği ve temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Selman’ın ziyareti Suudi Arabistan medyası tarafından da anbean izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud'un Türkiye'de bir araya gelmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA), “Krallık ve Türkiye’nin derin tarihi ilişkileri paylaştığına” dair bir haber yayınlayarak, “Krallık ve Türkiye’deki iki lider arasındaki karşılıklı ziyaretler ilişkilerin gücünün parlak bir kanıtı” ifadelerine yer verdi.

Suudi Okaz Gazetesi ise, ziyarete ilişkin yayınladığı haberinde, Ankara’daki Türkiye-Suudi Arabistan görüşmelerinin, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başladığını teyit ettiğini belirtti.

Mekke Gazetesi, Suudi Veliaht Prensi’nin Türkiye ziyaretini, Krallığın öncü rolünün ve küresel duruşunun bir konsolidasyonu olarak değerlendirdi.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY İSİM KARŞILADI

Uluslararası kamuoyunun merakla beklediği Prens Selman’ı karşılama töreninde üst düzey isimler yer aldı.

Karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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