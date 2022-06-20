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Suudi Arabistan, Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Covid-19 nedeniyle Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağını kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:06 - 20 Haziran 2022 Güncellenme:
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Suudi Arabistan, Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, vatandaşlarının Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam’a gitmesini engelleyen corona virüsü yasaklarını kaldırdı.

Açıklama Suudi Arabistan devlet haber ajansında yer aldı. Ülke, geçen ay Covid vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Suudi Arabistan bu ayın başında da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu da dahil olmak üzere corona virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan önlemleri kaldırmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, çarşamba günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

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