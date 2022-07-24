Suudi Arabistan’a yapılacak 1 trilyon dolarlık gökdelenin planları belli oldu

Suudi Arabistan'daki yeni proje hem bütçesiyle hem de görkemli planıyla dikkat çekiyor. Empire State Binası'ndan daha uzun olması ve beş milyon kişiye ev sahipliği yapması beklenen, 1 trilyon dolarlık Mirror Line adlı gökdelenin planları belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan yeni bir gökdelen projesiyle dikkat çekiyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Ocak 2021’de Mirror Line isimli gökdeleni duyurmuş ve Neom adlı çöl şehrinin bir parçası olacağını söylemişti. Şimdi de bu görkemli projenin detayları açıklandı.

Açıklanan plana göre; Mirror Line’ın birbirine paralel uzanan 487 metre yüksekliğindeki iki binadan oluşması bekleniyor. Ayrıca binanın yenilenebilir enerji ile donatılması planlanıyor.

MÜHENDİSLER 50 YILLIK PROJE DİYOR, SELMAN 2030…

Mühendisler inşa etmenin 50 yıl sürebileceğini söylese de Prens Salman, Mirror Line’ın 2030 yılına kadar hazır olmasını istiyor. Ayrıca Selman, gökdelenin Mısır Piramitleri kadar ikonik olmasını da istiyor.

Mühendisler, Selman’ın istediği gökdeleni inşa etmenin 50 yıl sürebileceğini söylese de Prens Salman, Mirror Line’ın 2030 yılına kadar hazır olmasını bekliyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, trilyonlarca dolarlık projenin tamamlanması halinde beş milyon kişiye ev sahipliği yapması ve binaların altından yüksek hızlı bir trenin geçmesi bekleniyor. Ayrıca binaların altında tekneler için bir marina ve yerden 304 metre yüksekte olacak bir spor stadyumu da yer alacak.

GÖÇMEN KUŞLARI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Prens Selman, binaların tamamen karbon nötr olacağı ve çevre için iyi olacağı konusunda ısrar etse de çevre planlamacıları bu konuda şüpheli. Mirror Line’ın büyüklüğü ve uzunluğunun göçmen kuş türlerini bozacağı ve binanın aynalı camlarının onları daha da şaşırtarak projenin gezegen dostu olma isteğine engel olabileceği düşünülüyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre Selman aynı zamanda Neom’un bütün olarak binlerce yeni iş yaratacağını ve petrol zengini ülkenin bu kaynaklarına bağımlı olmaktan vazgeçmesini umuyor.

BATILI ÜLKELERDEN DESTEK YOK

Son olarak geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden, Prens ile görüşüp iki ülke arasındaki kopmuş ilişkileri konuştu. Wall Street Journal’ın haberine göre Biden, Prens ile kurulacak ilişkinin ABD’deki enflasyon oranlarının düşmesine yardımcı olacağını umuyor.

Ayrıca, yüksek petrol fiyatlarının da Selman’ın Mirror Line ve Neom projeleri için fon sağladığı belirtiliyor.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Bununla birlikte, proje yine de Batılı ülkelerden destek görmüyor; ülke, insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot edilmeye devam ediyor. Özellikle hakkındaki tüm iddiaları reddetse de Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından eleştirilerin hedefinde.

Ayrıca Neom, aşiretlerin bölgeden zorla çıkarıldığı ve bir bölge sakininin vurularak öldürüldüğü iddia edildikten sonra yine insan hakları eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

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