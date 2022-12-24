Suudi Arabistan’dan Taliban’ın kız öğrencilerle ilgili kararına tepki

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi, Taliban’ın kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması kararının İslam hukukuna aykırı olduğunu belirterek söz konusu kararın geri alınması çağrısında bulundu.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi, Taliban'ın kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması kararına ilişkin tepki açıklaması yaptı.

İSLAM HUKUKUNA AYKIRI

İslam’ın kadınlara tanıdığı hakların başında eğitim hakkının geldiği kaydedilen açıklamada, Taliban’ın kız öğrenciler hakkında aldığı kararın İslam hukukuna aykırı olduğu belirtildi.

İlim öğrenmeye teşvik eden ayet ve hadislerin erkeklere olduğu kadar kadınlara da yönelik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Taliban’a söz konusu kararından geri dönmesi çağrısı yapıldı.

GEREKÇELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Afganistan’da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, 22 Aralık’ta Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti.

Nedim, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunarak, “üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir ‘mahremi’ olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini” söylemişti. (AA)