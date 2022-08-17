Suudi kadına Twitter kullandığı için 34 yıl hapis cezası

Leeds Üniversitesi'nden tatil için krallığa dönen Suudi bir öğrenci, Twitter hesabı olduğu ve muhaliflerle aktivistleri takip edip retweetlediği için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de okuyan üniversite öğrencisi Salma al-Shehab, Twitter yüzünden hapis cezası aldı.



Suudi Arabistan özel terör mahkemesi tarafından verilen ceza, ABD başkanı Joe Biden’in insan hakları aktivistlerinin Suudi Arabistan’ı muhaliflere ve diğer demokrasi yanlısı aktivistlere yönelik baskılarını artırma konusunda cesaretlendirebileceği konusunda uyardığı Suudi Arabistan ziyaretinden haftalar sonra verildi.

Dava aynı zamanda, veliaht prens Muhammed bin Salman’ın, Twitter kullanıcılarını nasıl hedef aldığına da işaret ediyor.

CEZA İLK ÖNCE ÜÇ YILDI

İki küçük çocuk annesi 34 yaşındaki Salma al-Shehab, bir internet sitesini “kamuoyunu huzursuz etmek ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak” amacıyla kullanmak “suçundan” ilk olarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak pazartesi günü bir temyiz mahkemesi, bir savcının mahkemeden diğer iddia edilen suçları değerlendirmesini istemesinin ardından yeni cezayı -34 yıl hapis ve ardından 34 yıl seyahat yasağı- verdi.

Guardian tarafından görülen mahkeme kayıtlarının bir çevirisine göre, yeni suçlamalar arasında Shehab’ın “kamuoyunu huzursuz etmeye ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışanlara Twitter hesaplarını takip ederek yardım ettiği” ve bu nedenle yeniden suç duyurusunda bulunulduğu iddiası yer alıyor.

PAYLAŞIMLARI İNCELENDİ

Twitter’da 2.597 takipçisi olduğu görülen Shehab’ın paylaşımları arasında, Covid-19 tükenmişliği ile ilgili tweetler, küçük çocuklarının resimleri, sürgünde yaşayan Suudi muhaliflerin, krallıktaki siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan tweetlerinin retweetleri bulunuyor.

Shebab, daha önce hapsedilmiş Suudi bir feminist aktivist olan Loujain al-Hathloul’un davasını da destekliyor. Loujain al-Hathloul’un kadınların araba kullanma haklarını desteklediği için işkence gördüğü iddia edilirken şu anda seyahat yasağı altında yaşadığı biliniyor.

Shehab’ın davada hala yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine inanılıyor.

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